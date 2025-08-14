Kartalkaya yangınında rapor oyunları! Acil eksiklikler nasıl örtbas edildi?

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel'de Aralık 2024'te açılan "White Fox" (Beyaz Tilki) adlı kafe, açılışın ardından İl Özel İdaresi'ne ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat sürecinde zorunlu olan yangın güvenliği denetimi kapsamında, Bolu Belediyesi itfaiyesinde görevli İrfan Acar 16 Aralık 2024'te otelde inceleme yaptı.
ACİL EKSİKLİKLER RAPORA GEÇTİ
Hürriyet'in haberine göre, Acar'ın düzenlediği ilk raporda, davlumbazlarda yağmurlama söndürme sistemi olmadığı, alarm ve duman tahliye sisteminin çalışmadığı, acil çıkış kapılarının yetersiz olduğu tespit edildi. Ayrıca on maddelik başka eksikler sıralandı. İlk üç madde "acil" kategorisinde değerlendirilerek 15 gün içinde giderilmesi şart koşuldu. Rapor hem otel yöneticilerine hem de işletme sahiplerine iletildi.
Mağdur avukatlarının iddiasına göre, işletme sahipleri yüksek maliyet, yaklaşan sezon ve mevcut haliyle yangın uygunluk belgesi alınamayacağını hesap ederek belediyeye başvurdu ve denetim sürecinin iptalini talep etti. Belediye süreci askıya aldı. Ardından sadece kafeyi kapsayan yeni bir ruhsat başvurusu yapıldı.
İKİNCİ RAPOR: 'KAFE UYGUN'
Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.
İrfan Acar
TUTANAKTA EKSİK İMZA AYRINTISI
Dava sürecinde avukatların dikkatini çeken detaylardan biri, ikinci rapor için düzenlenen denetim tutanağındaki "imzadan imtina edildi" ibaresi oldu. Mevzuata göre, tutanakta denetime katılan personel ya da hazır bulunanlardan birinin imzası yer almalı; imza reddedilirse kimin reddettiği açıkça yazılmalıydı. Ancak Acar'ın tutanağında sadece "imzadan imtina edildi" ifadesi bulunuyor, kişi belirtilmiyordu. Acar bu durumu "Gerek yoktu" sözleriyle savundu. Amirleri ise bu bilginin tutanakta yer alması gerektiğini belirtti.
ARAÇ KAYITLARI ÇELİŞKİ YARATTI
Avukatlar ayrıca rapor tarihinin resmi tatil olan 28 Aralık Cumartesi'ye denk geldiğini vurguladı. Acar, tarihin sehven yazıldığını, denetimin 27 Aralık'ta yapıldığını ve belediyeye ait resmi araçla gittiğini belirterek araç plakasını verdi. Ancak belediyeden alınan tahsis belgeleri ve GPS takip kayıtları, 27 veya 28 Aralık'ta aracın oteller bölgesine gitmediğini ortaya koydu. Araç kayıtlarında sadece 16 Aralık ve 24 Aralık'ta oteller bölgesine giriş olduğu görülüyordu.
KAPI VE TANIK TARTIŞMASI
Duruşmada avukatlar, kafenin otele açılan ikinci bir kapısının olup olmadığını sordu. Acar "Kesinlikle yok" yanıtını verdi. Avukatlar ise böyle bir kapının bulunduğunu savundu. Denetim günü orada olduğu belirtilen bir çalışan, Acar'ı teşhis edemedi. İki gün sonra "tanık" olarak getirilen başka bir çalışan ise Acar'ı teşhis etti; ancak bu kişinin rapordan sonra, Ocak 2025'te işe başladığı ortaya çıktı. Avukatlar, Acar'ın ikinci raporu oteli hiç görmeden hazırladığını, "imzadan imtina" notunun ve tanık beyanlarının bu iddiayı desteklediğini öne sürdü.
428 BİN LİRALIK TRANSFER ŞÜPHE UYANDIRDI
Mağdur ve müşteki avukatları, Acar'ın banka hesap dökümlerinin dosyaya girmesini talep etti. Mahkeme kararıyla getirilen kayıtlara göre, 14 Ocak 2025'te –yangından 7 gün önce– Acar'ın hesabına annesinin hesabından 428 bin lira havale yapıldı. Avukatlar bu paranın kaynağını araştırıyor. Bir sonraki duruşmada, Acar'ın annesinin, itfaiye müdürünün ve belediye başkan yardımcısının banka hareketlerinin de incelenmesi istenecek.
TEKRAR TUTUKLANDI
Soruşturma aşamasında tutuklanan, daha sonra ev hapsiyle serbest bırakılan İrfan Acar, 7-17 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki ilk duruşmaların ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.