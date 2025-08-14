Kartalkaya yangınında rapor oyunları! Acil eksiklikler nasıl örtbas edildi?

İKİNCİ RAPOR: 'KAFE UYGUN'

Bu başvuru üzerine Acar, 28 Aralık 2024 tarihli ikinci bir rapor hazırladı. Bu kez kafenin yangın güvenliği açısından uygun olduğu belirtildi. Söz konusu rapor, Acar'ın amirleri Kenan Coşkun ile Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından 2 Ocak 2025'te onaylandı.



İrfan Acar

TUTANAKTA EKSİK İMZA AYRINTISI

Dava sürecinde avukatların dikkatini çeken detaylardan biri, ikinci rapor için düzenlenen denetim tutanağındaki "imzadan imtina edildi" ibaresi oldu. Mevzuata göre, tutanakta denetime katılan personel ya da hazır bulunanlardan birinin imzası yer almalı; imza reddedilirse kimin reddettiği açıkça yazılmalıydı. Ancak Acar'ın tutanağında sadece "imzadan imtina edildi" ifadesi bulunuyor, kişi belirtilmiyordu. Acar bu durumu "Gerek yoktu" sözleriyle savundu. Amirleri ise bu bilginin tutanakta yer alması gerektiğini belirtti.

ARAÇ KAYITLARI ÇELİŞKİ YARATTI

Avukatlar ayrıca rapor tarihinin resmi tatil olan 28 Aralık Cumartesi'ye denk geldiğini vurguladı. Acar, tarihin sehven yazıldığını, denetimin 27 Aralık'ta yapıldığını ve belediyeye ait resmi araçla gittiğini belirterek araç plakasını verdi. Ancak belediyeden alınan tahsis belgeleri ve GPS takip kayıtları, 27 veya 28 Aralık'ta aracın oteller bölgesine gitmediğini ortaya koydu. Araç kayıtlarında sadece 16 Aralık ve 24 Aralık'ta oteller bölgesine giriş olduğu görülüyordu.

KAPI VE TANIK TARTIŞMASI

Duruşmada avukatlar, kafenin otele açılan ikinci bir kapısının olup olmadığını sordu. Acar "Kesinlikle yok" yanıtını verdi. Avukatlar ise böyle bir kapının bulunduğunu savundu. Denetim günü orada olduğu belirtilen bir çalışan, Acar'ı teşhis edemedi. İki gün sonra "tanık" olarak getirilen başka bir çalışan ise Acar'ı teşhis etti; ancak bu kişinin rapordan sonra, Ocak 2025'te işe başladığı ortaya çıktı. Avukatlar, Acar'ın ikinci raporu oteli hiç görmeden hazırladığını, "imzadan imtina" notunun ve tanık beyanlarının bu iddiayı desteklediğini öne sürdü.