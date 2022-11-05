Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? MEB 2022-2023 takvimi ile ilk ara tatil kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenciyi tatil heyecanı sardı. Bu kapsamda gözler, ilk ara tatil kaç gün sürecek sorusunun yanıtına çevrildi. Sömestrdan önce ilk ara tatile çıkacak olan öğrenciler Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorusuyla MEB takvimini inceliyor. İşte 2022-2023 tatil tarihleri ve ilk ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı!