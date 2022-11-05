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Giriş Tarihi: 5.11.2022 11:22

Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? MEB 2022-2023 takvimi ile ilk ara tatil kaç gün sürecek?

İlk ara tatil ne zaman sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündemini meşgul ediyor. 12 Eylül’de ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatil için Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Bir haftalık dönem arası için belirlenen tarihler MEB takviminde yayınlandı. Peki bu yıl ilk ara tatil kaç gün sürecek? İşte 2022 ara tatil tarihleri!

Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? MEB 2022-2023 takvimi ile ilk ara tatil kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenciyi tatil heyecanı sardı. Bu kapsamda gözler, ilk ara tatil kaç gün sürecek sorusunun yanıtına çevrildi. Sömestrdan önce ilk ara tatile çıkacak olan öğrenciler Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorusuyla MEB takvimini inceliyor. İşte 2022-2023 tatil tarihleri ve ilk ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı!

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya gidecek. Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatil sebebiyle öğrencilere karne ve başarı belgesi verilmiyor. Öğrencilerin ders notlarını ve ortalamalarını içeren başarı belgeleri yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde verilmektedir.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili, 11 Eylül Cuma günü çalan son ders zilinin ardından başlayacak. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek

MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

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Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? MEB 2022-2023 takvimi ile ilk ara tatil kaç gün sürecek?
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