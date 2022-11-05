Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? MEB 2022-2023 takvimi ile ilk ara tatil kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenciyi tatil heyecanı sardı. Bu kapsamda gözler, ilk ara tatil kaç gün sürecek sorusunun yanıtına çevrildi. Sömestrdan önce ilk ara tatile çıkacak olan öğrenciler Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bitecek sorusuyla MEB takvimini inceliyor. İşte 2022-2023 tatil tarihleri ve ilk ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı!
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya gidecek. Ara tatilin hangi günlere denk geleceği açıklanan takvim ile birlikte belli oldu. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatil sebebiyle öğrencilere karne ve başarı belgesi verilmiyor. Öğrencilerin ders notlarını ve ortalamalarını içeren başarı belgeleri yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde verilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı iş takvimine göre okullarda Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. 11 Kasım cuma günü kapanan okullar tekrar 21 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri de eklendiğinde hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek
MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ
Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022
15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023
Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023