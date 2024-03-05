Kasiyere ve polislere hakaret etmişti: Kozlu Halk Eğitim Müdür yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı

Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur D., önceki gün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde babası K.D. ile bir zincir marketin kasiyeri Ö.B. arasında çıkan tartışma üzerine olay yerine çağrılan polis memurlarına "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diye tehditlerde bulunmuştu. Kozlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturmada Onur D.'ye görevinden uzaklaştırma kararı verildi.

Öte yandan, İdari soruşturma devam ederken Onur D.'nin üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, disiplin kurulu aldığı ihraç kararının onaylanması için genel merkeze iletti. Bu arada, Onur D.'nin bir anlık sinir ile söz konusu cümleleri sarf ettiği ve market çalışanından özür dilediği öğrenilirken, market çalışanının da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Onur D. hakkında idari tahkikat başlattığı bildirildi.