Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı. Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamadığı açıklandı...
Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.