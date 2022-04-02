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Giriş Tarihi: 2.4.2022 15:28 Son Güncelleme: 2.4.2022 15:40

Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!

İHA
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı. Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamadığı açıklandı...

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.

Son Dakika: Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı | Video

Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı.

Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

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Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
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