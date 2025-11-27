Kastamonu’da feci olay | 7’nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!

Acı olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Uçaroğlu, apartmanın 7'nci katındaki evinin balkonundan aşağı düştü. Beton zemine düşen Uçaroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
'HALI ÇIRPMAK İSTERKEN DÜŞTÜ' ŞÜPHESİ
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uçaroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Uçaroğlu'nun halı çırpmak isterken aşağı düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.