Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da feci olay | 7'nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:39

Kastamonu'da feci olay | 7'nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!

Kastamonu'da 7'nci kattaki balkondan beton zemine düşen 25 yaşındaki Umut Uçaroğlu hayatını kaybetti. Uçaroğlu'nın halı çırpmak isterken aşağı düştüğü değerlendirildi.

İHA Yaşam
Kastamonu’da feci olay | 7’nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!

Acı olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Uçaroğlu, apartmanın 7'nci katındaki evinin balkonundan aşağı düştü. Beton zemine düşen Uçaroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

'HALI ÇIRPMAK İSTERKEN DÜŞTÜ' ŞÜPHESİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uçaroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Uçaroğlu'nun halı çırpmak isterken aşağı düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da feci olay | 7'nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz