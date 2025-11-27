Kastamonu’da feci olay | 7’nci kattaki balkondan düştü: Genç Umut hayatını kaybetti!

'HALI ÇIRPMAK İSTERKEN DÜŞTÜ' ŞÜPHESİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uçaroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Uçaroğlu'nun halı çırpmak isterken aşağı düştüğü değerlendirilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.