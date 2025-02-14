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Giriş Tarihi: 14.2.2025 19:08

Kastamonu’da soba bomba gibi patladı: 3 kişi yaralandı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakmak için motor yağı kullanılan soba bomba gibi patladı. Sobadan çıkan sıcak yağ etrafa sıçrarken, 3 kişi yaralandı.

İHA
Kastamonu’da soba bomba gibi patladı: 3 kişi yaralandı!

Olay, Kastamonu Taşköprü ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakmak için motor yağı kullanılan soba bilinmeyen bir nedenle patladı, içerisindeki yağ etrafa sıçradı. Patlama nedeniyle iş yerinde bulunan M.E. (46), S.K. (19) ve S.Y. (17) vücutlarında yanıklar oluşarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kastamonu’da soba bomba gibi patladı: 3 kişi yaralandı!
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