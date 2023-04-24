‘Kasten yaptı kesinlikle uzlaşmam’

Balık tutmak için gittiği Üsküdar sahilinde Sevinç İnönü'ye ait yalıdan ateşlenen tüfeğin saçmasının isabet etmesiyle yaralanan Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, açılan dava kapsamında ifade verdi.Silahı ateşlediği belirlenen İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu'nun aile yadigarı tüfeği stres atmak için eline aldığını ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yalının camından 2 el denize doğru ateş ettiğini söyledi. Hakkında yurtdışına çıkmama şeklinde adli kontrol kararı verilen Mengenecioğlu'nun "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.Soruşturma kapsamında oltasını denize atmak için kaldırdığında oltanın yalının camına çarptığını, bir süre sonra ise başının arka kısmında bir acı hissettiğini söyleyen Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, dava kapsamında celse arası görev yaptığı Gebze Adliyesi'nde ifade verdi.Olay günü yalıdaki bekçinin ifadesinin alındığını ve bekçinin yalı sakinlerinin balıkçılardan rahatsız olduğunu söylediğini anlatan savcı Cengiz, "Bu sebeple eylemin kasten gerçekleştiğini düşünüyorum. Ayrıca adli emanette alınan silah üzerinde öldürmeye elverişli olup olmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılmasını talep ediyorum. Olay nedeniyle dahli olan herkesten şikayetçiyim. Sanıkla kesinlikle uzlaşmak istemiyorum" dedi.