Katar’daki Dünya Kupası’nda kullanılan konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak

"3 BİN KİŞİYE HAZIR HALE GELECEK"

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve konteyner kentin koordinatörü İskender Yönden, yaptığı açıklamada, daha önce İskenderun Kaymakamı olarak görev yaptığını ve bu süreçte bölgeye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu söyledi.

Hatay'da toplam 50 bin konteyner kurulmasının planladığını, bunun 30 bin adedinin düzenlendiğine değinen Yönden, bu çalışmaların birinin de Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti olduğunu dile getirdi.

İlk kurulan kentte 600 konteynerin yer alacağını ve bunlardan 390 adedinin kurulumunun tamamlandığını anlatan Yöndem, "Geriye yaklaşık 210 kaldı ve akşam buraya ulaşmış olacak inşallah. Tahminen 5-6 gün içerisinde kanalizasyon ve elektrik bağlantılarını bitirince, ortalama 4-5 kişilik ailenin kalacağını da düşünürseniz 3 bin kişiye burası hazır hale gelecek." diye konuştu.