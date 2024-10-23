Katil İsrail soykırımın hesabını verecek

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilat Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Ürdün, Kızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya ve İngiltere'den belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Medeniyetlerin kesişim noktası, tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'da sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatımız, 2004 yılından bu yana yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma, demokratik yönetişim ve yerel demokrasiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte. Bu yapının bir parçası olarak bizler de bölgemizdeki yerel yönetimlerle bir araya gelerek iş birliğini güçlendirmek için gayret sarf ediyoruz. Hedefimiz, bölgesel düzeyde yerel yönetimlerin kapasitelerini artırmak, ortak sorunlara çözümler üretmek ve dünyanın gündemi haline gelen iklim değişikliği, göç ve şehirleşme gibi öncelikli konularda politikalar oluşturmaktır. Bununla birlikte yerel diplomasi aracılığıyla barışı, sürdürülebilir kalkınmayı ve kentler arası dayanışmayı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

UCLG-MEWA Başkanı olan Filistin'in El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in toplantıya telekonferansla katılabildiğini belirten Başkan Genç "Teşkilatımızın Başkanı, Filistin El Halil Belediye Başkanımız Sayın Tayseer Abu Sneineh, maalesef Filistin'de yaşanan acı verici olaylar nedeniyle bugün aramızda yer alamıyor. Bu zulüm devam ediyor. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Savaşın da bir hukuku vardır. O hukuku bile yerle yeksan eden katil İsrail devleti bütün insanlığın önünde, bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan ama yerle yeksan olan Birleşmiş Milletler'in önünde bir soykırım yapıyor. Ben bu soykırımı bir kez daha şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Bugün başkanımızla ve konsey üyeleriyle burada beraber olmalıydık. Ama katliam nedeniyle onlarla birlikte olamıyoruz. Buradan onlara selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 masum Filistinli hayatını kaybetti, 99 bin 795 kişi ise yaralandı. Bu katliamlarda ve soykırımda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Artık bu saldırılar bir an önce son bulmalı ve Filistin halkı kendi topraklarında özgürce ve bağımsız yaşamaya devam etmelidir. Gördüklerimiz karşısında insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer yok olurken, bu hain saldırılar son bulana kadar Filistin'in yanında, Lübnan'ın yanında olduğumuzu bugün burada olduğu gibi her platformda açıkça ifade ediyoruz. Yitip giden canlar geri gelmeyecek; ancak yıkılan, yok edilen ve enkaza dönen şehirlerde yaşanan dramların hesabı elbette verilecektir."

KAPIMIZ AÇIKTIR

"Ülkemiz vatanından koparılan, zorda ve darda kalan her insana kucak açmayı bir görev bildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, savaş ve zulüm karşısında, soydaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç duyan herkese kapımız her zaman açıktır. Çünkü biz, tarih boyunca güçlünün değil haklının yanında, mazlumun yanında yer almış büyük bir milletin evlatlarıyız. Bizim için yardım eli uzatmak, insanlık değerlerimizin bir parçası ve kardeşliğimizin gereğidir."

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYORUZ

"Teşkilatımız vesilesiyle oluşturduğumuz yerel diplomatik ilişkiler ile geleneksel devletlerarası ilişkilerin ötesine geçerek, şehirlerimizin kendi aralarında doğrudan bağlantılar kurmasını ve karşılıklı iş birliği yapmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşımla, yerel yönetimlerin küresel sahnedeki etkisini ve önemini daha da belirgin hale getiriyoruz. Kurduğumuz diplomatik ilişkiler ve şehirler arasındaki iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ile sosyal dayanışma için kritik birer rol oynuyor. Vatandaşlarımızın bizlere verdiği yetki ile geleceğin kentlerini inşa ederken, iş birliklerimiz sayesinde yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri, çevre dostu projeler ve sosyal kapsayıcılık gibi konular, şehirlerimizin gelişiminde öne çıkan temel unsurlar haline geliyor."

İSTİYORUZ Kİ BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALALIM

"Bulunduğumuz bu çatı altında kimi ülkelerimiz tarihî zenginliğiyle, kimi ülkelerimiz stratejik konumuyla, kimi ülkelerimiz de doğal kaynaklarıyla öne çıkıyor. Biz istiyoruz ki; birbirimizden güç alarak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp bu çeşitlilikten faydalanalım ve birbirimizin gelişimine katkı sağlayalım. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket ederek aramızdaki bağları sağlamlaştıracak, gelişimimizi de hızlandıracağız. Bireysel başarıdan öte kolektif bir bakış açısıyla hem kendi toplumlarımızı güçlendirecek hem de uluslararası arenada daha etkili bir şekilde varlık göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatımızın Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı vesilesiyle aramızda yer alan tüm katılımcılarımıza, değerli katkıları ve paylaşımları için içtenlikle teşekkürler ediyorum."

BU PLATFORM SİYASETE ALET EDİLMEMELİ

Kendisinden önce selamlama konuşması yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak'ın 'Merkezi hükümet hareket özgürlüğümüzü kısıtlıyor' şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Başkan Genç, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir belediyenin, hiçbir belediye başkanının hareket serbestliğinin kısıtlanmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik özgür seçimlerle, ben Trabzon'da nasıl seçilmişsem, sayın başkanın da Diyarbakır'da o şekilde seçildiğini ve halktan aldığı iradeyle birlikte devletin ve hükümetin verdiği desteklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellef olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada bir polemik yaratmak için söylemiyorum ama bu platformun özellikle hükümete karşı siyasete alet edilmesine de itiraz ediyorum.Toplantımız hayırlı olsun" diye konuştu.