Katil koca katliam yolunda yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Zehra Özkan'ı öldüren Recep Özkan, ayağından vurularak yakalandı. Cinayetten önce sosyal medya hesabında "Yaşarsam herkes ölecek, bekleyelim görelim!" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Özkan'ın, eşiyle arasının bozulmasına akrabalarının neden olduğunu iddia ederek dayısı başta olmak üzere birkaç kişiyi daha öldürmeyi planladığı öğrenildi. Çiftin dayı-hala çocukları olduğu, Recep Özkan'ın uyuşturucu kullanmaya başlaması ve şiddet uygulaması sonucu eşi Zehra Özkan'ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Cinayetten kısa süre önce Özkan, telefon mesajlaşma uygulamasındaki "durum güncellemesi"nde, "Benim güvenimi sarstınız, sarsan herkes ölür inşallah. Canlı teslim olma yok benim kitabımda. Son mermim bitene kadar. Artık rahatlarsınız. Ben güvendiğim insanlara hiç bakmam ama bakma gereği duymalıymışım, herkes bozulmuş, cin başka peri başka" ifadelerini paylaştı. Ayrıca olaydan birkaç gün önce atölyesindeki makineleri sattığı öğrenildi. Polis ekipleri cinayetin ardından Recep Özkan'ı yakalayarak gözaltına aldı.