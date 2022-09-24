Haberler Yaşam Haberleri Katil zanlısı koca tutuklandı! 8 aylık eşini mutfak tahtasıyla öldürmüştü...
Giriş Tarihi: 24.9.2022 10:59 Son Güncelleme: 24.9.2022 11:15

Katil zanlısı koca tutuklandı! 8 aylık eşini mutfak tahtasıyla öldürmüştü...

Gaziantep’te 8 aylık eşini başına mutfak tahtasıyla vurarak öldüren Süleyman Durmuş tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Katil zanlısı koca tutuklandı! 8 aylık eşini mutfak tahtasıyla öldürmüştü...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde sabah erken saatlerle karısı Zeliha Durmuş'un başına mutfaktaki doğrama tahtasına vuran Süleyman Durmuş, kadının kanlar içinde yere yığılmasının ardından polise giderek "Karımı öldürdüm" diyerek teslim olmuş. Birlikte eve geldiği polislere karısını gösteren Durmuş, "Sizi yordum kusura bakmayın" diyerek özür dilemişti.

Genç kadının yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine gözaltına alınan ve ilçedeki bir ilkokulda öğretmenlik yapan Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan Durmuş cezaevine gönderildi.

10 yıl önce, kendisi gibi öğretmen olan eski eşinden boşanan Durmuş, 8 ay önce yeniden evlenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödül ne?
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
BELLİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 23 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? 23 Eylül 2022 haftanın puan durumu belli oldu!
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelinler yarışmaya veda etti? 23 Eylül 2022 puan durumu ile 5 altın bileziği kim aldı?
Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı ile Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Katil zanlısı koca tutuklandı! 8 aylık eşini mutfak tahtasıyla öldürmüştü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA