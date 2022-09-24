Katil zanlısı koca tutuklandı! 8 aylık eşini mutfak tahtasıyla öldürmüştü...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde sabah erken saatlerle karısı Zeliha Durmuş'un başına mutfaktaki doğrama tahtasına vuran Süleyman Durmuş, kadının kanlar içinde yere yığılmasının ardından polise giderek "Karımı öldürdüm" diyerek teslim olmuş. Birlikte eve geldiği polislere karısını gösteren Durmuş, "Sizi yordum kusura bakmayın" diyerek özür dilemişti.
Genç kadının yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine gözaltına alınan ve ilçedeki bir ilkokulda öğretmenlik yapan Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan Durmuş cezaevine gönderildi.
10 yıl önce, kendisi gibi öğretmen olan eski eşinden boşanan Durmuş, 8 ay önce yeniden evlenmişti.