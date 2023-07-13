Katilden kan donduran ifade

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar (19) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Muhammed Nuh Kasadar, geçen pazartesi günü ortadan kaybolunca baba Mustafa Kasadar polise gitti. İddiaya göre oğlunu kaçıran kişi online mesajlaşma programı üzerinden ulaşıp aileden 40 bin dolar fidye istedi. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli ile Nuh Kasadar'ın ağabeyi gibi konuşarak 40 bin dolar yerine 70 bin Türk Lirası'na anlaştı. Sultangazi'de bir parkta sağlanan görüşmede ekipler, Hakan Ö.'yü yakalayarak sorguya aldı.Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Hakan Ö.'nün Bayrampaşa'daki evine baskın düzenleyen ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu ve buzdolabında buldu. Yapılan incelemenin ardından ceset dondurucuyla birlikte Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hakan Ö. ifadesinde, "Babasının işyerinde çalışıyordum. Geçen pazartesi günü buluşup Bayrampaşa'daki evime geçtik. Sohbet sırasında, bana borçlu olan ağabeyine küfredince aramızda kavga çıktı, iple boğdum. Borçlarımı ödemek için ağabeyine mesaj atıp fidye istedim. Cesetten kurtulmak için de parçalayarak derin dondurucuya koydum" dediği öne sürüldü. Hakan Ö. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. İddiaya göre boğduktan sonra banyoda ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayıran caninin, dondurucuya koyduğu cesetle evinde bir gece yaşadığı öğrenildi.