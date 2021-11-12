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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Katili babası çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Katili babası çıktı
Adana'da önceki gün sulama kanalında cesedi bulunan kişinin 25 yaşındaki Ali Ertan olduğu belirlendi. Ertan'ın boğazından bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin çuvala konduğu ve ayağına taş bağlanarak suya atıldığı ifade edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ertan'ın vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili olarak genç adamın annesi Adle Ertan, babası Mehmet Ertan, üvey annesi Rukiye A. ve eniştesi Ali Ertan gözaltına alındı. Özel bir okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan'ın, öz oğlunu uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu boğazından bıçaklayıp öldürdüğü, diğer aile üyelerinin de cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ali Ertan'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Katili babası çıktı
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