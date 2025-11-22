Katili gaz değil akrabası çıktı

Amasya'da, evinde yaşamını yitiren ve sızan gazdan öldüğü sanılan 76 yaşındaki Fatma Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin çalışması sonucu, Kılıç'ın kendinden borç isteyen akrabası Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ZEHİRLENDİĞİ SANILDI

Üçler Mahallesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Fatma Kılıç, 8 ay önce evinde ölü bulunmuştu. Mutfaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanılan yaşlı kadının, kendinden borç isteyen akrabası Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü, polisin 8 aylık çalışması sonucu ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında çay içmek için altını yaktığı ve açık unuttuğu ocaktan sızan gaz nedeniyle öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının ölümü üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedeninde DNA incelemesi yaptı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Sonrasında 300'e yakın kişiyi sorgulayan ekipler, talihsiz kadının gazdan değil boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. 78 yaşındaki Fatma Kılıç'ın katilinin kendisinden borç isteyen akrabası Haşim Özer olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda İstanbul'da yakalanan Haşim Özer, Amasya'ya getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in, 78 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'tan borç para istediği vermeyince yaşlı kadını evinde boğarak öldürdüğü öğrenildi.