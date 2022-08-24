Haberler Yaşam Haberleri Katliam evi
Giriş Tarihi: 25.8.2022

Katliam evi

Şırnak’ta cinnet getiren baba, 3 kızını ve eşini öldürdü. 2 küçük çocuğu ise yan taraftaki babanannesinin evinde, 3 oğlu ise şehir dışında olduğu için kurtuldu

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Katliam evi
Şırnak'ın İdil ilçesine yaşayan Hasan Karaaslan (40), dün gece saat 01.30 sıralarında cinnet getirdi. Evdeki pompalı tüfeği alan Karaaslan, önce uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerine uyanan ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başlayan eşi Leyla Karaaslan'ı (37) da öldüren Hasan Karaslan, ardından yan tarafta bulunan annesinin evinin bahçesinde uyuyan ve yaşları küçük olan diğer 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldi. Silah sesleri ve çığlıkları duyan komşuları ise hemen olay yerine koştu. Komşularının geldiğini görünce, diğer çocuklarını öldürmekten vazgeçen Karaaslan, silahıyla birlikte polise teslim oldu. Karaaslan ailesinin evine giden sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, katliam yaşanan evde, anne ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. 8 çocukları bulunan çiftin 2 büyük erkek çocuğunun, fındık toplama işçisi olarak Karadeniz bölgesine gittiği, bir oğullarının da İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Zanlı baba sevk edildiği adliyede tutuklanırken, anne ve 3 kızı ise yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
SON DAKİKA! Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
YKS EK TERCİH tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?
EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT masada hangi formüller var? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklama Bakan Bilgin'den geldi!
emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2022 emekli promosyonu hesaplama 9 bin TL'ye yaklaştı!
iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ödül töreninde duyurdu: Hazine ve Maliye Bakanlığı süratle bu adımı atacaktır!
İsim değişikliği başvuru nasıl yapılır, e devlet üzerinden oluyor mu? E devlet Ad soyad değişikliği başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Katliam evi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA