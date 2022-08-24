Katliam evi

Şırnak'ın İdil ilçesine yaşayan Hasan Karaaslan (40), dün gece saat 01.30 sıralarında cinnet getirdi. Evdeki pompalı tüfeği alan Karaaslan, önce uyuyan kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerine uyanan ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başlayan eşi Leyla Karaaslan'ı (37) da öldüren Hasan Karaslan, ardından yan tarafta bulunan annesinin evinin bahçesinde uyuyan ve yaşları küçük olan diğer 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldi. Silah sesleri ve çığlıkları duyan komşuları ise hemen olay yerine koştu. Komşularının geldiğini görünce, diğer çocuklarını öldürmekten vazgeçen Karaaslan, silahıyla birlikte polise teslim oldu. Karaaslan ailesinin evine giden sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, katliam yaşanan evde, anne ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu. 8 çocukları bulunan çiftin 2 büyük erkek çocuğunun, fındık toplama işçisi olarak Karadeniz bölgesine gittiği, bir oğullarının da İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Zanlı baba sevk edildiği adliyede tutuklanırken, anne ve 3 kızı ise yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.