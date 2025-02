Katliamın nedeni altın meselesi

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), engelli kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürdü.İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiğinde koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 kişinin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Katliamı haber alan ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin çocukları B.Y.'nin kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin, olayın bir altın sayma meselesinden yaşandığını söylediği öne sürüldü. Cinayette kullanılan silah olay yerinde ele geçirilirken, gözaltına alınan B.Y.'nin üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para çıktığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y., İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan B.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan aile üyelerinin cenazeleri ise Sultangazi Hediye Hanım Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.Komşuları, feci cinayetin yaşandığı ailenin ve şüphelinin sorunlarının olmadığını belirterek, "Kendi hallerinde, kimseye zararları olmayan bir aileydi. Yıllardır tanırız. Biz de şok halindeyiz. Aile çok iyi insanlardı" şeklinde konuştular.