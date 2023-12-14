Kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki Ersoy Salih, yaşamını yitirdi. Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Ersoy Salih (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Ersoy, vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ersoy Salih'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısını yakalanmak için çalışmalarına devam ediyor.