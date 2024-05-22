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Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:31 Son Güncelleme: 22.5.2024 14:45

Kavgayı ayırmak istedi, silahla vuruldu

Elazığ’da 3 ay önce askerden gelen genç, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kavgayı ayırmak istedi, silahla vuruldu

Olay, Yenice köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. O esnada yoldan geçerken kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Çaça, şahıslardan birinin ateş etmesi sonucu yaralandı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çaça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Çaça'nın 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Kavgayı ayırmak istedi, silahla vuruldu
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