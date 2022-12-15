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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Kavşakta tanker çarptı, 3 genç kız can verdi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ali ALTUNDAŞ
Kavşakta tanker çarptı, 3 genç kız can verdi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı tanker, kavşaktan dönüş yapan Ayşegül Yılmaz'ın kullandığı araca çarptı. Kazada Yılmaz ile Miray Kesici ve Feyza Gökgün can verdi.



Bursa Orhangazi'de Abdullah Cebi otomobiliyle sollama yapmak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybedip fabrika duvarına çarparak takla attı. Cebi ve yanındaki A.T öldü. Çorum'da yaya geçidinde otomobil çarpan Sariye Ceylan (67), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çarpan Süleyman Çimen (44), Bilecik'in Söğüt ilçesinde iş makinesinin çarptığı Sebahattin Duman (60) hayatını kaybetti.

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Kavşakta tanker çarptı, 3 genç kız can verdi
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