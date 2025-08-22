Kavun tezgâhında çatışma

Konya'nın Çumra ilçesinde yol kenarına kurduğu tezgâhta kavun satan Gökhan K. (30) ve Rıza K.'nın yanına daha önce husumetli olduğu Selçuk Özçelik, yanındaki Zeynel K. ve 2 kişiyle birlikte geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıza K., av tüfeğiyle Selçuk Özçelik ve Zeynel K.'ya ateş ederek yaraladı. Bu sırada Selçuk Özçelik'in yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen arkadaşı da Gökhan K.'ya av tüfeğiyle ateş ederek vurdu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Özçelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, Rıza K.'yı kaçmak üzereyken gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.