Kaya’dan Konak’ta kentsel dönüşüm çıkışı: Yapamayacaksanız bakanlık yapsın!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak İlçe Başkanı Sat Başdaş ile birlikte Konak ilçesi Ballıkuyu semtinde incelemelerde bulundu. Muhtarların sorunlarını dinleyen Kaya Kentsel dönüşüm üzerinden büyükşehir belediyesine yüklendi. 12 yıl önce dönemin büyükşehir belediye yetkililerinin Ballıkuyu'da kentsel dönüşüm çalışmalarının startının verildiğine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Kaya, "12 yıl önce başladılar, taş üstüne taş koyamadılar. CHP'nin halka bakışının en büyük örneklerinden birisi Ballıkuyu'dadır. Adında halk bulunan bir partinin halkın sorunlarına bakışı ortada. 12 yıldır bölgede kentsel dönüşüm adına yaptıkları tek şey, 30 metrekarelik bir iletişim ofisi açıp maket sergilemek. 12 yıldır buraya çivi çakmayanlar tam bir aymazlık içindedir ve İzmirliler'in aklıyla alay etmektedir" şeklinde konuştu.

BALLIKUYU, AKARCALI, YEŞİLDERE, KOSOVA VE KOCAKAPI MAHALLELERİ ACİL KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR!

Ballıkuyu Mahallesi Muhtarı Sami Elmas ve Akarcalı Mahallesi Muhtarı Nevzat Mender ile birlikte bölgeyi dolaşan, vatandaşlarla görüşen Kaya, CHP'li yerel yönetimlerin politikalarının bedelini tüm İzmirliler'in ödediğini ileri sürdü. 8 Ağustos 2011 tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle bir karar alındığını hatırlatan Kaya, "Bu karar, Konak'ın Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinde acil kentsel dönüşüm kararıydı. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla da "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilmiş oldu. Yani buradaki dönüşümün önünde hiçbir engel, hiçbir bahane kalmadı. O tarihte toplantılar tertip ettiler, lansmanlar yaptılar, projeler hazırladılar, maketler ortaya koydular, burada da bir ofis açtılar, 'hemen başlıyoruz' dediler. 12 sene geçti, ortada fol yok yumurta yok. Buradan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum, insan hayatıyla oynamayı bırakın bu kentsel dönüşümü bir an önce başlatın" ifadesinde bulundu.

AŞIRI YAĞIŞLARDA SEL VE TAŞKIN MEYDANA GELİYOR, HEYELAN RİSKİ VAR!

Bölgede aşırı yağışlarda sel ve taşkın meydana geldiğini hatırlatan Kaya, riskin minimize edilmesi için planlı bir yapılaşmaya geçilmesinin elzem olduğunu belirtti. Kaya, "Burada aşırı yağışlarda sel ve taşkın meydana geliyor. Zaten İzmir'in hiçbir yerinde olmadığı gibi burada da altyapı yok. Vatandaşlarımız perişan oluyor. Sürekli bir heyelan riski var. İnsanlarımızı, deprem, sel, su baskını, heyelan korkusu yaşamadıkları, sağlıklı ve huzurlu bir kent yaşamına kavuşturmalıyız" diye konuştu.

OTOBÜS GEÇİNCE EVLER SALLANIYOR

Ballıkuyu'nun kentsel dönüşüme konu olan 5 mahallesinde 15 bine yakın insanın yaşadığını hatırlatan Kaya, vatandaşların korkudan evlerinde uyku uyuyamaz hale geldiklerini belirtti. Kaya, "Burada 15 bine yakın hemşehrimiz yaşıyor. Hepsi çok tedirgin. Sokaktan otobüs geçtiğinde evlerinin sallandığını ifade ediyorlar. Sağlıklı ve güvenli evler inşa etme hedefiyle hem burası özelinde hem de İzmir'imizin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekiyor" dedi.

YAPAMAYACAKSANIZ DEVREDİN, BAKANLIK YAPSIN!

Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmayacağını belirten Mahmut Atilla Kaya, "Biz bu konuya siyaset üstü, siyasi partiler üstü bir konu olarak bakıyoruz. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de konuya böyle bakması ve bir an önce buradaki insanlarımızın sorunlarını çözecek aksiyonları alması gerekiyor. Eğer yapamayacaklarsa da çıksınlar yapamayacaklarını açıklasınlar, biz de hemşehrilerimizin mağduriyetini giderecek başka formüllerin üzerinde çalışalım. Yapamayacaksanız devredin, bakanlık yapsın. Artık oyalama zamanı bitti, bu işin peşini bırakmayacağız" sözlerini sarf etti.

İZMİR'DEKİ SORUNLU YAPILARIN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR

İzmir'de 1 milyona yakın yapı stoku olduğunu hatırlatan Kaya, bunların yüzde 40'tan fazlasının kaçak, yüzde 40'tan fazlasının ise 1999 öncesi mevzuata göre yapılan depreme dayanıksız ve sorunlu yapılar olduğuna dikkat çekti. Kentte yıllara dayanan plansızlığın, imarsızlığın ve yerel yönetimlerin tutumunun tehlikeyi günden güne büyüttüğünü belirten Kaya, "İzmir'in genelinde deprem riski açısından tehlike içeren yapılar çoğunlukta. İzmir'de 6 ve 7 şiddeti aralığında deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı olduğunu biliyoruz. En riskli bölgelerden birinde yaşıyoruz. Buradaki sorunlu yapıların acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP'nin bu konuda hiç dertlenmediğini üzülerek görüyoruz. İşte Ballıkuyu örneği ortada. 12 senede dönüşüm adına bir tuğla koymamışlar. Karabağlar ona keza. Dönüşüm için yapılan planlara yıllardır dava üstüne dava açtılar. TOKİ ilçeye sağlıklı konut yapacak, ona da dava açıp karşı çıkıyorlar. CHP'nin İzmir'le derdi nedir, anlamış değiliz" şeklinde konuştu.