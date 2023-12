Kayan İETT otobüsünü iterek durdurmak isteyen şoför ezilerek can verdi

Sultangazi'dearıza yapan İETT otobüsünün motorunu inceleyen şoför, geri kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışınca ezilerek can verdi. Kaza, önceki gece saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Zafer Özek, kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsü arıza yapınca son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, Özek aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan talihsiz şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Özek'in üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 3 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Veli Zafer Özek, kurtarılamadı. Feci kazaya ilişkin açıklama yapan Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (KATAŞ- SEN), İBB'ye tepki gösterdi. Açıklamada, "Bu cinayet göz göre göre geldi. Sorumluları İBB, İETT, halk otobüsü kooperatifleridir. Her makam ve merciye şoförün sürekli her şeyden suçlu bulunmasının yarattığı tehlikeleri rapor olarak verdik. Şoför arkadaşlarımız saldırıya uğradıklarında, arabaları trafikte kaldığında bile suçlandılar. Bu cinayet sorgusuz sualsiz suçlanmalara karşı gösterilen bir refleks sonucu gerçekleşmiştir. Tek bir kişi bile daha kaybetmeye tahammülümüz yok" denildi.