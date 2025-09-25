Kaybettiği pasaport hayatını kabusa çevirdi! Oturma izni süresini uzatmak için Afganistan’a gitti 10 aydır geri dönemiyor

Ailesiyle birlikte yıllarca Suudi Arabistan'da yaşayan Özbek Türkü Afganistan vatandaşı Fazıl Amıl Ahmad, 2018 yılında Karacabey ilçesine yerleşti. Burada çiftçilikle uğraşan Ahmad, geçtiğimiz yıl oturma iznini uzatabilmek için başvuruda bulundu. Ancak, pasaportunun kayıp olduğunu anladı. Yeniden pasaport çıkartan Ahmad'ın oturma iznini uzatabilmek için Afganistan'a giriş-çıkış yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Ahmad, 10 ay önce uçakla daha önce hiç gitmediği Afganistan'a gitti. Ahmad, çıkış için vize başvurusu yaptı. Ancak hükümet değişikliği ileri sürülerek Ahmad'ın tüm başvuruları reddedildi. Afganistan'a gittikten 1 gün sonra eşi Safiye Amıl Ahmad'ın ikinci kızlarına hamile olduğunu öğrenen Fazıl Amıl Ahmad, minik kızı Bahar'ın doğumunu bile göremedi. Afganistan'da geçici işlerde çalışıp ayakta kalmaya çalıştığını belirten Ahmad, biran önce eşine ve kızlarına kavuşmayı bekliyor.

EŞİME VE ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM

10 aydır zor günlerden geçtiğini belirten Fazıl Amıl Ahmad, Türkiye'den yardım istedi. 1 aylık kızına sarılamadığını belirten Ahmad, "Dilini bile bilmediğim bir ülkede mahsur kaldım. Afganistan'dan da yeni hükümet geldiği için her işlemi reddediyorlar. Nereye başvursam elim boş dönüyorum. Köylerde geçici kalacağım yerler bulmaya çalışıyorum. Ailemi çok özledim. Bu süre ne kadar sürecek bilmiyorum. En fazla 15 gün sürer diye düşünüp o göre yanıma kıyafet almıştım ama 10 ay oldu" dedi. Türk vatandaşlığı bulunan Safiye Amıl Ahmad ise eşinin dönememesi üzerine çocukları ile birlikte Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesinin yanına geldi. Safiye Amıl Ahmad, "Eşime kavuşacağımız günü bekliyoruz. Mağduriyetimiz her geçen gün artıyor" diye konuştu.