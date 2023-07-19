Kaybolan araç muamması! 11 yıldır kayıp aracını arıyor

48 yaşındaki Hakan Kara, Kocaeli Körfez'de ikamet ediyordu. 8 Temmuz 2012'de iş yerinden eve gelen Kara, aracını kapının önüne park etti. Akşam saatlerinde geçirdiği hastalık nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kara, aylarca hastanede tedavi gördükten sonra tedavisine devam etmek için yurtdışına gönderildi.
Hakan Kara, yurtdışında devam eden tedavisi sonrasında 2015 yılında Türkiye'ye döndü. Türkiye'deki bankalara olan borçları nedeniyle ödeyemediği kredileri faiziyle birlikte biriken Kara'nın, icralık olmuş malları haciz edilmiş ve satılmıştı. Bankalar alacağını tahsil ettiği için kapının önündeki aracının da bankalar tarafından haciz konulduktan sonra satıldığını düşünen Hakan Kara, 2019 yılında evine gelen bir tebligatla şoke oldu.
YILLARCA OTOPARKTA BEKLEMİŞ
Satıldığını düşündüğü kapısının önündeki Honda marka aracının birikmiş borcu olduğunu ve ödemesi gerektiği belirtilen tebligat sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Hakan Kara, aracının hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını, öğrendi. Kara, hırsız tarafından aracın İstanbul'a götürüldüğünü, 2013 yılında İstanbul'da seyir halindeyken aracın trafikten men edildiğini ve bir otoparka yediemin olarak teslim edildiğini öğrendi.
ARAÇ NEREDE?
İstanbul'a gelerek söz konusu otoparka giden Hakan Kara, istediğini elde edemedi çünkü otopark işletmesi kapanmıştı. Aracı teslim alan otoparkın kapanması nedeniyle aracını bulamayan Kara, Kocaeli'ye dönerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne başvurarak şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatarak kapısının önünden aracı çalıp yıllarca otoparkta rehin tutulduğunu, kendisinin bu durumdan habersiz olduğunu ve gelen borç nedeniyle bu durumu öğrendiğini beyan eden Kara, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.