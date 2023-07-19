Kaybolan araç muamması! 11 yıldır kayıp aracını arıyor

YILLARCA OTOPARKTA BEKLEMİŞ

Satıldığını düşündüğü kapısının önündeki Honda marka aracının birikmiş borcu olduğunu ve ödemesi gerektiği belirtilen tebligat sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Hakan Kara, aracının hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını, öğrendi. Kara, hırsız tarafından aracın İstanbul'a götürüldüğünü, 2013 yılında İstanbul'da seyir halindeyken aracın trafikten men edildiğini ve bir otoparka yediemin olarak teslim edildiğini öğrendi.