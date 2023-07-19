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Giriş Tarihi: 19.7.2023 14:36 Son Güncelleme: 19.7.2023 14:50

Kaybolan araç muamması! 11 yıldır kayıp aracını arıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden Hakan Kara'nın başına ilginç bir olay geldi. 2012 yılında otomobilini kapının önüne park ettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Kara, aylarca, hatta yıllarca hem yurtiçinde hem yurtdışında tedavi oldu. Bankaya olan borçları nedeniyle tüm mal varlığına haciz konulup satılan Kara, 2015'te döndüğünde, uzun süre boyunca yerinde bulamadığı aracının banka tarafından satıldığını düşündü ancak yıllar sonra kendisine gelen tebligatla şoke oldu. Aracı çalınmış ve İstanbul'a götürülmüştü. Aracın 2013'te trafikten men edildikten sonra bir otoparka "yediemin" olarak bırakıldığını tespit etti. Otoparka giderek aracını almak isteyen Kara, bu kez otoparkın kapandığını görünce ikinci kez şok yaşadı. Polise başvuran Kara, her yerde aracını arıyor.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Kaybolan araç muamması! 11 yıldır kayıp aracını arıyor

48 yaşındaki Hakan Kara, Kocaeli Körfez'de ikamet ediyordu. 8 Temmuz 2012'de iş yerinden eve gelen Kara, aracını kapının önüne park etti. Akşam saatlerinde geçirdiği hastalık nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kara, aylarca hastanede tedavi gördükten sonra tedavisine devam etmek için yurtdışına gönderildi.

Hakan Kara, yurtdışında devam eden tedavisi sonrasında 2015 yılında Türkiye'ye döndü. Türkiye'deki bankalara olan borçları nedeniyle ödeyemediği kredileri faiziyle birlikte biriken Kara'nın, icralık olmuş malları haciz edilmiş ve satılmıştı. Bankalar alacağını tahsil ettiği için kapının önündeki aracının da bankalar tarafından haciz konulduktan sonra satıldığını düşünen Hakan Kara, 2019 yılında evine gelen bir tebligatla şoke oldu.

YILLARCA OTOPARKTA BEKLEMİŞ

Satıldığını düşündüğü kapısının önündeki Honda marka aracının birikmiş borcu olduğunu ve ödemesi gerektiği belirtilen tebligat sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Hakan Kara, aracının hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını, öğrendi. Kara, hırsız tarafından aracın İstanbul'a götürüldüğünü, 2013 yılında İstanbul'da seyir halindeyken aracın trafikten men edildiğini ve bir otoparka yediemin olarak teslim edildiğini öğrendi.

ARAÇ NEREDE?

İstanbul'a gelerek söz konusu otoparka giden Hakan Kara, istediğini elde edemedi çünkü otopark işletmesi kapanmıştı. Aracı teslim alan otoparkın kapanması nedeniyle aracını bulamayan Kara, Kocaeli'ye dönerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne başvurarak şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatarak kapısının önünden aracı çalıp yıllarca otoparkta rehin tutulduğunu, kendisinin bu durumdan habersiz olduğunu ve gelen borç nedeniyle bu durumu öğrendiğini beyan eden Kara, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

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Kaybolan araç muamması! 11 yıldır kayıp aracını arıyor
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