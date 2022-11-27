‘Kayı’ların ilk mescidi restore ediliyor

'Kuruluş Osman' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizileriyle adını dört kıtaya duyuran Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 'Kuyulu Mescit'te bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. 'Kayı'ların ilk mescidi' olarak bilinen ve 12 yıl önce tesadüfen bulunan kuyusuyla 'Kuyulu Mescit' olarak da adlandırılan Ertuğrul Gazi Mescidi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Yaklaşık 750 yıllık tuğlaların gün yüzüne çıktığı yenileme çalışmalarının 10 ay süreceği belirtildi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ilk çadır kurduğu Söğüt'te yaptırılan mescit turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.Ne zaman yaptırıldığına dair kesin bir bilgi olmadığı için girişinde inşa tarihi olarak '1281'den önce' diye yazılan mescidin bir özelliğide mescide sonradan eklenen giriş bölümü... Sultan II. Abdülhamid Han, 1902'de mescidin ana girişine sonradan ekleme yaptırıyor. Dolayısıyla 'Kayı'ların ilk eseri' ve 'Osmanlı'nın son eseri'nin ikisinin bir arada olduğu eşsiz bir eser olarak karşımıza çıkıyor.