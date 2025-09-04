Kayınpeder damadını kurşun yağmuruna tuttu

Adana'da yaşayan İlhami Ağızdeli, kızından boşanma kararı alan damadı Berk Alkan'ı av tüfeğiyle kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre C.A. (25) bir süre önce Berk Alkan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alarak kızı A.A (3) ile birlikte babası İlhami Ağızdeli'nin evine gitti.

Dün öğle saatlerinde Berk Alkan'ın, kayınpederini arayıp kandilini kutlayarak, "Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz." dedi. Daha sonra ablasıyla birlikte eve gelen Berk Alkan'a kapıyı açan İlhami Ağızdeli, av tüfeğiyle damadına 3 el ateş etti. Berk Alkan kanlar içinde yere yığılırken, ablası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

UZAKLAŞTIRMASI VAR

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evden çıkmak istemeyen cinayet şüphelisi İlhami Ağızdeli'yi Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gözaltına aldı. Alkan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan C.A.'nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı eşi Berk Alkan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.