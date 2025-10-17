Haberler Yaşam Haberleri Kayınpederini bıçaklayıp eve gitti: Gözaltına alınmak istenen damat, ekiplere 4 saat direndi!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 03:31

Nevşehir'de Muammer S., isimli şahıs eşi ve çocuğu ile birlikte kayınpederini ziyarete gitti. Burada kayınpederi ile tartışan şahıs olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçakla yaraladı. Yaralı adamı, kızı hastaneye götürürken, saldırgan damat ise eve gitti. Şikayet üzerine gelen ekiplere teslim olmak istemeyen saldırgan camdan küfürler yağdırıp, vatandaşların üzerine saksılar fırlatırken, 4 saatlik ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki 10 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G. ile tartıştı.

Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.G., damadının bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Olayın ardından evden tek başına çıkan Muammer S., aynı cadde üzerinde bulunan yakındaki kendi evine gitti.

Eşi ise beraberinde çocuğu ile birlikte yaralanan babasını hastaneye götürdü. S.G tedavi altına alınırken, eşi, Muammer S.'den şikayetçi oldu.

POLİSLERE 4 SAAT DİRENDİ

Şikayet üzerine polisler Muammer S.'nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı.

Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.'nin ailesine herhangi bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Muammer S., ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

