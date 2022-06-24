Kayınpederini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü. Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla bugün de telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik'e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline binerek kaçtı.
SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin Sertçelik'i, Kağıthane'deki evinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Cinayet silahıyla yakalanan Sertçelik, sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli damat buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GEÇEN YIL EVİNİN ÖNÜNDE TEHDİT ETMİŞ
Öte yandan şüpheli damadın geçen yıl ölen Mahir Sertçelik ve kayınvalidesini evinin önünde bıçakla tehdit ettiği ve hakkında "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Ersin Sertçelik hakkında birden fazla kez "silahla tehdit" ve "hakaret" suçundan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Asliye Mahkemesinde 3 Mart'ta yapılmış.
"KÜFÜR ETTİ BENDE ETTİM"
Bu duruşmada söz alan sanık Ersin Sertçelik'in, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmeyerek, "Bıçağı iş için kullanıyordum. Kayınpederimin evinin oraya giderken özellikle üzerime almadım. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim" dediği belirtildi.
"ŞİKAYETÇİYİM DEMİŞ"
Ölen Mahir Sertçelik ise; "Ersin, daha önce kızımı tehdit etmesi nedeniyle hakkında yaptığım şikayetçi kastederek, 'Davanı çekeceksin, yoksa asarım, keserim, işe gidip geldiğin yolu biliyorum.' dedi. Sinirlenip küfür ettim. Telefon görüşmesi bitti. 10-15 dakika sonra kardeşi Gökhan ile birlikte evimin önüne geldi, polis çağırdım. 'Sen erkek misin? Dışarı çık, yatağın altına saklanıyorsun.' diye bağırdı. Polis geldi, birinin üzerinden bıçak çıktı. Şikayetçiyim" demiş.