Kayınpederini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü. Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla bugün de telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik'e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline binerek kaçtı.