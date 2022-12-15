Kayınpederini önce ezdi sonra silahla vurdu

23 Haziran'da 2022'de Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i araçla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında maktul Mahir Sertçelik ve Elmas Sertçelik'i geçen yıl evinin önünde bıçakla tehdit ettikleri gerekçesiyle "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın 23 Haziran'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bildirildi. Son duruşmadaki olaylar sonrası kayınpederini öldürmeye karar verdiği belirlenen şüphelinin, cinayeti tasarlayarak işlediği tespit edildi. Ersin Sertçelik hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Sertçelik bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahir Sertçelik'in eşi Elmas Sertçelik ve kızı Meral Sertçelik ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin savunmasını veren Ersin Sertçelik, iddianameyi kabul etmediğini belirterek "Tasarlayarak kimseyi öldürmedim. Olay günü mahkeme salonu içerisinde küfür ve hakaret etti. Hatta hakim bey onu dışarı çıkardı'' dedi.

ÖNCE EZDİ SONRA SİLAHLA VURDU

Savunmasına duruşmanın öğleden sonra bittiğini, eve gittiğini belirterek "Üzerimde baskı vardı. 'Seni iş gerinde barındırmayacağım' diyordu. Kastım öldürmek değil korkutmak amaçlıydı. Gittiğimde küfür etti sakinleşmedim, arabayla çarptım yere düştü yine küfür etti. Arabadan babamdan kalma silahı alıp ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Başımıza böyle bir şey geldi pişmanım" diyerek savunmasını sonlandırdı.

"BABAMIN KÜFÜR ETTİĞİNİ DUYMADIM"

Ersin Sertçelik'in boşanma aşamasında eşi Meral Sertçelik ''Biz evlendiğimizde ailesi onu istemiyordu. Eşyaları babam aldı. Babası öldükten sonra benim babamın yanına gelip kavga çıkardı ve ''Sizin yüzünüzden kanser oldu'' dedi. Mahkemede babamın küfür ettiğini duymadım'' beyanında bulunarak şikayetçi olduğunu belirtti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Dosya kapsamında tanıklar dinlendi. 23 Haziran tarihinde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret ve tehdit davasına ilişkin mahkeme katibi tanık olarak dinlendi. Katip, ''Duruşmada tedbir amaçlı güvenlik vardı. Maktul hakaret veya küfür etmedi'' dedi. Diğer bir tanık olan İbrahim Ç., ''Olay anında Ersin Sertçelik'in arabasıyla geri geri gidip çarptığını, ardından araçtan inerek yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm. Başka bir aracın arkasına saklanmıştım. Silah sesleri kesildikten sonra uzaklaştım'' ifadesine bulundu.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ersin Sertçelik'in tutukluluk halinin devamına ve gelecek celse tanıkların dinlemesine karar vererek duruşmayı erteledi.