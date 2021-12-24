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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:02 Son Güncelleme: 24.12.2021 17:05

Kayıp Alzheimer hastasından haber alınamıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kayıp Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Muğla Seydikemer’de kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kavak’ın arama çalışmaları sürüyor.

Seydikemer'in Dereköy Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kavak'tan birkaç gündür haber alınamıyor. Kavak'ın evden ayrıldıktan sonra geri dönememesi üzerine yakınları ekiplerden yardım talebinde bulundu.

EKİPLER SEBERFER OLDU

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışmasını sürerken AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kavak'ın bulunması için tüm ekiplerin seferber olduğunu açıkladı. Başkan Otgöz, "Dere Mahallemiz sakinlerinden kayıp Alzheimer hastası Halil Kavak için devletimizin tüm imkanları seferber olmuş durumda. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tüm dualarımız kayıp hemşehrimizin bir an önce bulunması için" ifadelerini kullandı.

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Kayıp Alzheimer hastasından haber alınamıyor
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