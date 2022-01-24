Haberler Yaşam Haberleri Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi
Giriş Tarihi: 24.1.2022 14:20 Son Güncelleme: 24.1.2022 14:41

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi

Balıkesir’de 8 gün önce evden çıkan ve balık tutmak için Manyas Gölü'ne giden Osman Arı’yı arama çalışmalarına ara verildi.

Manyas ilesi kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Osman Arı, 16 Ocak Pazar günü kendisine ait balık ağlarına bakmak için kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki balıkçı iskelesinden Manyas Gölü'ne gitti.. O günden sonra bir daha eve dönmeyen Arı'nın yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalarda Osman Arı'dan herhangi bir ize rastlanamadı. Ardından Balıkesir, İzmir ve Bursa'dan bölgeye çok sayıda AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp balıkçının teknesi, sazlıklar arasında bulunurken, kendisine ise rastlanamadı.

KAR YAĞIŞI ARAMALARI ZORLAŞTIRDI
Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle 8 gündür devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, kayıp balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına hava şartları uygun olmasıyla birlikte yeniden başlanacağını açıkladı.

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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi
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