Kayıp Cennet kaza kurbanı oldu

Konya'da eve gelmeyen ve annesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki Cennet Aşık, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan Cennet Aşık, iki gün önce evden çıkıp bir daha dönmedi. Gece eve gelmeyen kızından bir haber alamayan annesi önceki gün sabah kayıp ihbarında bulundu. Akşam saat 19.30 sıralarında ise, Meram ilçesindeki Özbayram Sokak'ta bir otomobil, Cennet Aşık'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan otomobilin sürücüsü Aziz C. (27) ile araçta bulunan arkadaşı Yunus P. (23), dün polis tarafından gözaltına alındı. C. ilk ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu ve genç kıza başka bir aracın çarpmış olabileceğini öne sürdü. Yapılan incelemede, otomobilin genç kızı 10-15 metre sürüklediği, biraz ileride durabilen araçtan inen sürücü ve arkadaşının genç kızın yanına gelip bir süre başında beklediği, olay yerine gelen vatandaşlarla tartıştığı belirlendi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Aziz C. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla, arkadaşı Yunus P. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.