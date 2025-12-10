Kayıp engelli 4 gündür aranıyor

İmamoğlu ilçesinde Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna, 6 Aralık'ta ilçe merkezindeki çay ocağına gitmek için evden çıktı. Ancak Şentuna'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

İlçe halkının da destek verdiği arama çalışmaları 4'üncü gününde devam etti. Aralıksız sürdürülen çalışmalara rağmen şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye aldı.