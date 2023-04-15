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Giriş Tarihi: 15.4.2023 18:50 Son Güncelleme: 15.4.2023 18:52

Kayıp genç ölü olarak bulundu

İzmir’de askerden yeni geldiği öğrenilen ve 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki İsmail Balki, bir çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kayıp genç ölü olarak bulundu

Olay, Aliağa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İhbar üzerine çiftlik evine giden ekipler, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede cesedin 23 yaşındaki İsmail Balki'ye ait olduğu öğrenildi. Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Balki'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Askerden yeni geldiği öğrenilen talihsiz gencin bir süredir evine gelmemesi üzerine ailesinin 2 gün önce polise giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayıp genç ölü olarak bulundu
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