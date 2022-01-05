Kayıp hemşire Batuhan cinayete kurban gitmiş

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için evlerinden ayrılan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit kayıplara karışmıştı. Annesi ve ablası, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıkarak Batuhan'ın bulunması için yardım istemişti. Arama çalışmalarının 7'nci gününde kayıp Batuhan'dan acı haber geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, Batuhan Yiğit'in cesedine Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dere yatağında ulaştı. Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.