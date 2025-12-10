Kayıp İmparator yurda dönüyor

Türkiye, ABD ile yürüttüğü işbirliği sayesinde yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarının geri alınmasında önemli bir başarıya daha ulaştı. Boubon Antik Kenti'nden yasadışı yollarla çıkarılan bronz İmparator heykeli, yıllardır süren hukuki takip ve ABD'de koleksiyener hakkında çıkarılan tutuklama emriyle birlikte iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, heykeli satın alan kişinin iade kararını kabul etmemesi durumunda ABD mahkemelerince cezaevine gireceğini, bu nedenle heykelin Türkiye'ye dönmesini kabul ettiğini belirtti.

Ersoy, bu sürecin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası alanda elde edilen en güçlü sonuçlardan biri olduğunu vurguladı.

Son yedi yılda 9 bin 133 eserin Türkiye'ye kazandırıldığını hatırlatan Ersoy, İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletlerin de yurda getirileceğini söyledi.

Ayrıca, Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanan Başmelek Mikail tasvirli sütun başının İstanbul Samatya'daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı'ndan çalındığı tespit edildi.

ABD makamlarından teslim alınan diğer Boubon ve Düver kökenli eserlerin de birkaç gün içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.