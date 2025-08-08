Kayıp işadamında Manastır Koyu mercek altında

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve 'Graywolf' adlı yatı ikiye bölünmüş halde bulunan işadamı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleşen aramalarda, Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Turanköy ile Ormanlı Köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'na odaklanıldı. Kazanın ardından Ekinlik Adası'na çekilen parçalanmış teknede de bilirkişi incelemesi başladı. Uzman ekipler, çarpmanın bir deniz taşıtıyla mı yoksa bir deniz canlısıyla mı gerçekleştiğini tespit etmeye çalışıyor. Tekne üzerindeki izlerin bu yönde incelendiği öğrenildi. Halit Yukay'ın babası Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık" dedi.Bu arada, olayla ilgili, olay saatinde kaza bölgesinden geçtiği belirlenen bir yük gemisinin kaptanı C.T. (61) Yalova'da gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle hakimliğe sevk edilen kaptan, adli kontrolle serbest bırakıldı.