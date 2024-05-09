Kayıp köylüden iz var! Çantası ve bastonu bulundu

Şırnak Merkeze bağlı Güneyçam Köyü'nde yaşayan İsmet Bilir 3 gün önce ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Geri dönmeyen Bilir'den haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopter ve dron desteğiyle arama çalışmaları dün telefonun en son sinyal verdiği 8 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldı.

Sabah saatlerinde komando birliklerinin de dahil olduğu arama çalışmaları Kaval ve Herekol dağlarının yamaçlarında yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada Herekol dağı yamacında Bilir'in çantası ve bastonuna rastlandı. Bilir'i arama çalışmaları sürüyor.