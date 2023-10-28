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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Kayıp olarak aranıyordu: Bedriye’yi eşi öldürmüş

Konya’nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz’da şüpheli şekilde ortadan kaybolan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç’ın, eşi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kayıp olarak aranıyordu: Bedriye’yi eşi öldürmüş
Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur ve ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu. İstanbul'daki program sonrası Konya'ya gelen Tayfur Kılıç (35) gözaltına alındı. Kılıç, eşini elleriyle boğarak öldürdükten sonra cenazesini uçurumdan aşağıya attığını itiraf etti.



Kılıç ifadesinde eşinin son zamanlarda kendisinden uzaklaştığını, 3 aydır telefonlarına mesajlar geldiğini, telefonu elinden alıp bakmak istediğinde tartıştıklarını, eşine vurup yere düşürdüğünü daha sonra da boğarak öldürdüğünü söyledi. Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz tarihinde emniyete giderek bir gündür eşinden haber alamadıklarını belirtip kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayıp olarak aranıyordu: Bedriye’yi eşi öldürmüş
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