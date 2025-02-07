Kayıp olduğu söylenen Hatice kuzeninin eski eşiyle evli çıktı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anne Neriman ile baba Adem Demir, 19 yaşındaki kızları Hatice Demir'in 10 Kasım 2024'ten beri kayıp olduğunu belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Anne Neriman Demir, "4 aydır kızıma ulaşamıyorum. Hatice halasının eski damadı Ufuk Erdoğan ile kaçtı. Ufuk benim evladımı getir. Evladımı sen kaçırdın. Sen onun abisiydin neden kızımı kaçırdın" dedi. Kızına 4 aydır ulaşamadıklarını söyleyen Adem Demir, "Kızım 4 aydır ne arıyor ne soruyor. Kızımıza ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

YAYINI İZLEYEN HATİCE TELEFONLA BAĞLANDI

Programı izleyen Hatice Demir telefonla canlı yayına bağlandı. Kızının sesini duyunca büyük mutluluk yaşayan anne Neriman Demir, "Annem, Haticem, kuzum neden aramadın?" diye kızına seslendi. Hatice Demir ise annesine karşı sessiz kaldı. Müge Anlı'nın 'Aileni özlemiyor musun?" diye sordu. Hatice Demir ise, "Bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Anne ve babasının rızası olmadan evlendiğini söyleyen Hatice Demir, "Anne babamın rızası yoktu. Ama ben sevdim. 38 yaşında eşim. Ben 19 yaşındayım. Evlendikten sonra ölümle tehdit edildiğim için anne ve babamın kapısını çalmadım" dedi. Hatice Demir'e tepki gösteren Müge Anlı, "Kuzeninin eski kocasıyla birlikte olmak ahlaksız bir durum" dedi.