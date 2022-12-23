Kayıp perdecinin cesedi sandıktan çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkânı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29), 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Dün de 19 Mayıs ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde Şahin'in cesedi ile karşılaştı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kutuyu yan binada oturan O.C.K. (29) ile nakliyeci E.A.'nın (56) bıraktığını belirledi. Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. gözaltına alınırken E.A. ise kısa sürede yakalandı. O.C.K. emniyetteki sorgusunda, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki işyerinde silahla vurduğunu, battaniye ve kumaşlara sararak ahşap kutu içerisine kapattığını, kokmaya başlaması üzerine kutuyu nakliyeci E.A. ile aracına koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık alana koyduğunu itiraf etti.