Haberler Yaşam Haberleri Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 27.3.2022 12:09

Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

DHA
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan’ı arama çalışmaları sürüyor

Kırşehir'de, haklarında kayıp başvurusu olan ve 3 gündür aranan Şeyma Demir'in (18) nehir kıyısına vurmuş cesedi bulundu, erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için çalışmalar sürerken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hasan Aydoğan ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Şeyma Demir, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.



KIZILIRMAK KIYISINDA CESET BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama yapıyor. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

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Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor
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