Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM’de!

2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...