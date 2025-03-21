Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM’de!

2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart (bugün) açıklanacak.