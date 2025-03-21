Haberler Yaşam Haberleri Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 21.3.2025 07:51 Son Güncelleme: 21.3.2025 07:51

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM'de!

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat 2025'te düzenlenmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve sorgulama ekranını merak ediyor. Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM’de!

2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre 2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart (bugün) açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

İşte, sonuç sorgulama ekranı:

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, ÖSYM'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz