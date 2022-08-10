2022 KPSS lisans sınavının iptal edilmesinin ardından bazı sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçtiğimiz gün yeni sınav takvimini paylaştı. Takvime göre, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi de değişti. Hal böyle olunca kaymakam adayları, yeni sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kaymakamlık sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM İçişleri Bakanlığı 2022 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zamana ertelendi? İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi…
İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı başvuruları, 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden gerçekleştirdi.
ÖSYM tarafından paylaşılan yeni sınav takvimine göre; 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
Kaymakamlık sınavı, Ankara'da (062 Ankara-Çankaya/067 Ankara-Yenimahalle) yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Kaymakamlık sınavı sonuçları 13 Ekim 2022 tarihinde açıklanacal. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
* Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
* Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.
* 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.