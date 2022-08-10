Kaymakamlık sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM İçişleri Bakanlığı 2022 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zamana ertelendi?

KAYMAKAMLIK SINAVI TABAN PUANI KAÇ?

* Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

* Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.

* 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.