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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Kaynanaya ‘manyak karı’ demek tazminat sebebi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kaynanaya ‘manyak karı’ demek tazminat sebebi
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, damadın kayınvalidesine yönelik "manyak karı" ifadesinin manevi tazminat sebebi olduğuna hükmetti. Manisa'da yaşayan ve bir süredir geçimsizlik yaşayan K.L. ve Ş.L. çifti, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla ilgili olarak kendisini arayan kayınvalidesine "manyak karı" diyen K.L.'yi ağır kusurlu buldu. Ş.L.'nin maddi tazminat talebini de yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden temyiz edilen dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul, kayınvalideye "manyak karı" diyen K.L.'yi ağır kusurlu buldu. Kararda, "Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği ortadadır. Erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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Kaynanaya ‘manyak karı’ demek tazminat sebebi
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