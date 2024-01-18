Kayseri 4 şiddetinde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olan 4 şiddetinde deprem meydana geldi. 09.05'de meydana gelen depremin yerin18,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Deprem nedeniyle ilçe sakinlerinde kısa süreli panik yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.