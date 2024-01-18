Haberler Yaşam Haberleri Kayseri 4 şiddetinde depremle sallandı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:57 Son Güncelleme: 18.1.2024 13:20

Kayseri 4 şiddetinde depremle sallandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri 4 şiddetinde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olan 4 şiddetinde deprem meydana geldi. 09.05'de meydana gelen depremin yerin18,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Deprem nedeniyle ilçe sakinlerinde kısa süreli panik yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kayseri’de korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Büyükerşen ve ‘CHP’nin hastalıkları’...
Öz annesiyle cennette buluşacak
Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristin kuzeni CHP'nin kampanya kadrosunda yer aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri 4 şiddetinde depremle sallandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA