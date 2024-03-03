Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Büyükşehir’den 55 kadına Erciyes jesti
Giriş Tarihi: 3.3.2024 16:29 Son Güncelleme: 3.3.2024 17:05

Kayseri Büyükşehir’den 55 kadına Erciyes jesti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Erciyes Kayak Merkezi’ni hiç görmeyen 55 kadını Erciyes’e götürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Büyükşehir’den 55 kadına Erciyes jesti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kurslarının yanı sıra insan odaklı faaliyet ve etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes kayak Merkezi'ne hiç gitmeyen 55 kadına Erciyes jesti yaptı.Erciyes Dağı'na götürülen 55 kadına Türkiye'nin en büyük Erciyes Kayak Merkezi gezdirildi. Gezi esnasında teleferiğe binen ve kayak yapan kursiyerler Erciyes'in tadını doyasıya çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi, toplamda 4 saat sürdü. Erciyes Kayak Merkezi'ni yakından gören kadınlar, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri Büyükşehir’den 55 kadına Erciyes jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA