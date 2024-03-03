Kayseri Büyükşehir’den 55 kadına Erciyes jesti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kurslarının yanı sıra insan odaklı faaliyet ve etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes kayak Merkezi'ne hiç gitmeyen 55 kadına Erciyes jesti yaptı.Erciyes Dağı'na götürülen 55 kadına Türkiye'nin en büyük Erciyes Kayak Merkezi gezdirildi. Gezi esnasında teleferiğe binen ve kayak yapan kursiyerler Erciyes'in tadını doyasıya çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi, toplamda 4 saat sürdü. Erciyes Kayak Merkezi'ni yakından gören kadınlar, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.