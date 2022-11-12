Kayseri, Sivas ve Çorum’da deprem tatbikatı yapıldı

Düzce Depremi'nin yıl dönümünde Kayseri'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Depremin meydana geldiği 18.57'de AFAD tarafından uyarı mesajlarının gönderilmesinin ardından sirenler çaldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde öğrencilerle birlikte tatbikata katıldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte kütüphanede bulununlar yere çökerek tedbir aldı.

Tatbikat sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in depremin herkese çok yakın olduğunu belirterek; "Kayseri'de tatbikatımızı başarıyla icra ettik. Özellikle afet bölgesinde, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığımız yadsınamaz bir gerçek. Deprem bize çok yakın ve her an hazır olmak zorundayız. Kayseri'de çok sayıda tatbikat yaptık, 600 bin kişiye ulaştık. Dolayısıyla ilk defa bu kadar büyük çaplı bir tatbikat yapıldı" dedi.

SİVAS'TA İL PROTOKOLÜ TATBİKATA KATILDI

Sivas'ta 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı` kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirildi. Şarkışla İlçesinde karakollardaki polis ve jandarma ekipleri siren sesinin duyulmasıyla birlikte masaların altına girerek çök, kapan, tutun pozisyonu aldı. Sivas Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'da katıldı. Protokol üyeleri, siren sesiyle birlikte yere çökerek deprem pozisyonu aldı. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyerek "Depreme hazırlıklı olmalıyız. Ülkemiz fay hattı üzerinde olan bir coğrafyada. Amacımız deprem konusunda bir farkındalık oluşturmak. Allah her türlü afetten bizi korusun" dedi.

ÇORUM'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI

Çorum'da ise Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'de katıldı. İl protokolünün de katıldığı tatbikat sonrası Düzce depreminin 23. yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar için dua edildi.