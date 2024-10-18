Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Valiliği'nin acı günü
Giriş Tarihi: 18.10.2024 09:25 Son Güncelleme: 18.10.2024 09:41

Kayseri Valiliği'nin acı günü

Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'de görev yapan Dursun Kaya, 36 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Valiliği’nin acı günü

Kayseri Valiliği özel kalem memuru Dursun Kaya gece saatlerinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzenine eve sağlık ekibi, genç memuru olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kayanın vefat haberini Kayseri valiliği sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dursun Kaya ikindi namazına müteakip Hulusi Akar camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri Valiliği'nin acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA