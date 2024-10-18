Kayseri Valiliği’nin acı günü

Kayseri Valiliği özel kalem memuru Dursun Kaya gece saatlerinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzenine eve sağlık ekibi, genç memuru olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kayanın vefat haberini Kayseri valiliği sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dursun Kaya ikindi namazına müteakip Hulusi Akar camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.