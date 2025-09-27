Kayseri’de 2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında, bahis oyunları için banka hesapları aracılığıyla para transferi yapan şüphelileri belirledi. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, şüphelilerin bulunduğu adresler tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı devasa bir işlem hacmi bulunduğu bildirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilere ait 17 cep telefonu, 13 sim kart, bir tablet ve iki hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.